2019/03/11 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء صلاحيات واسعة لتغطية احتياجات المشاريع الطارئة.

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