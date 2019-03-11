الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع بشكل غير متوقع

2019/03/11 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا على عكس تقديرات المحللين خلال شهر يناير الماضي، مع هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والوسيطة.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الإثنين، أن الإنتاج الصناعي بأكبر اقتصاد أوروبي تراجع بنحو 0.8% خلال شهر يناير الماضي مقابل زيادة 0.8% في ديسمبر السابق له بعد التعديل.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سوف يرتفع بنسبة 0.5% خلال شهر يناير.





يذكر أن أرقام الإنتاج الصناعي عن شهر ديسمبر تم تعديلها بالرفع لتصبح زيادة 0.8% بدلاً من الأرقام الأولية والتي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 0.4%.





وأوضحت البيانات أن الشهر الأول من هذا العام شهد تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 2.5% في حين هبط إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.7% بالفترة نفسها.





وفي المقابل، فإن إنتاج السلع الاستهلاكية أظهر زيادة 1.5% خلال يناير الماضي على أساس شهري.





أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي الألماني شهد هبوطاً بنسبة 3.3% خلال يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.





وبحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار بشكل هامشي 0.06% ليصل إلى 1.1242 دولار.





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