2019/03/11 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل "نيكي" أول مكاسب في 5 جلسات رغم أن المكاسب جاءت محدودة بفعل النظرة القاتمة بشأن نمو الاقتصاد العالمي.





واستفادت البورصة اليابانية من أداء أسهم المصدرين مثل صانعي السيارات بالتزامن مع تجاوز الدولار عتبة 111 ينّاً، حيث ارتفع سهم تويوتا موتور 0.7%، كما زاد سهم نيسان موتور بنسبة 1.1%، أما سهم هوندا فحصد مكاسب 0.7%.





في حين ألقت بيانات التوظيف الأمريكية المتعلقة بالتوظيف بظلالها على الآفاق بشأن أداء الاقتصاد العالمي، حيث أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 20 ألف وظيفة لسوق العمل فقط خلال فبراير في إشارة جديدة على تباطؤ النشاط.





وتراجعت "وول ستريت" لليوم الخامس على التوالي يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف.





وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 21125.1 نقطة عند الإغلاق.





وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فصعد بنحو 0.6% ليغلق عند مستوى 1581.4 نقطة.





وبحلول الساعة 6:55 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 111.18 ين.





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