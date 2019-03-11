2019/03/11 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة واسط اليوم ، تظاهرة عمالية امام مجلس المحافظة للمطالبة بدعم المنتوج الوطني وتقليل العمالة الاجنبية وتوفير فرص عمل للعاطلين .وقال رئيس فرع الاتحاد كريم سلمان ان :” هذه التظاهرة التي شارك فيها العشرات من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي ، تأتي استجابة لنداء الاتحاد العام لنقابات عمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لعمال واسط تطالب بدعم المنتوج الوطني وتقليل العمالة الاجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لعمال واسط تطالب بدعم المنتوج الوطني وتقليل العمالة الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).