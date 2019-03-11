الدراجي: محاربة الفساد بحاجة الى ازالة المنظومة السياسية

2019/03/11 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب السابق رحيم الدراجي، الاثنين، ان محاربة الفساد المالي والاداري بحاجة إلى ازالة المنظومة السياسية الحالية، مؤكدا عدم استطاعة اي جهة محاربة الفساد وقال الدراجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فتح ملفات الفساد بحاجة الى ازالة المنظومة السياسية الحالية”، مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس لديه كتلة سياسية يمكن الاتكاء عليها داخل […]

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