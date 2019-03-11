2019/03/11 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رأى النائب السابق رحيم الدراجي، الاثنين، ان محاربة الفساد المالي والاداري بحاجة إلى ازالة المنظومة السياسية الحالية، مؤكدا عدم استطاعة اي جهة محاربة الفساد وقال الدراجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فتح ملفات الفساد بحاجة الى ازالة المنظومة السياسية الحالية”، مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس لديه كتلة سياسية يمكن الاتكاء عليها داخل […]
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رأى النائب السابق رحيم الدراجي، الاثنين، ان محاربة الفساد المالي والاداري بحاجة إلى ازالة المنظومة السياسية الحالية، مؤكدا عدم استطاعة اي جهة محاربة الفساد وقال الدراجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فتح ملفات الفساد بحاجة الى ازالة المنظومة السياسية الحالية”، مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس لديه كتلة سياسية يمكن الاتكاء عليها داخل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي: محاربة الفساد بحاجة الى ازالة المنظومة السياسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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