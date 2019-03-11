نائب: قوى سياسية تخشى إقرار قانون الكسب غير المشروع!

2019/03/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، اليوم الاثنين، أن غالبية القوى السياسية لديها رغبة حقيقية للإسراع في إقرار قانوني الكسب غير المشروع وقانون مشروع قانون التعديل الأول لهيئة النزاهة خلال الجلسات القادمة.

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