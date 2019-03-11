المالية النيابية: عجز الموازنة ارتفع الى 27 تريليون دينار

2019/03/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة الى 27 تريليون دينار ، مبينة ان العراق سدد خلال العام الجاري نحو 11 تريليون دينار فوائد عن القروض للبنوك العالمية.

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