2019/03/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الناشطة في حقوق الانسان سلامة الخفاجي الى متابعة حاجات المرأة داخل العراق ، لاسيما النازحات واللواتي فقدن معيلهن .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطة بحقوق الانسان: المرأة العراقية بحاجة الى استثمار جذري لقدراتها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطة بحقوق الانسان: المرأة العراقية بحاجة الى استثمار جذري لقدراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).