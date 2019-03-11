جاموس سائب يقتل ويجرح 4 أشخاص جنوب البصرة

2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسبب جاموس "سائب" بمصرع وإصابة 4 أشخاص في محافظة البصرة.

وقال مدير ناحية السيبة جنوب البصرة أحمد الربيعي في تصريح صحفي ان "إمرأة لقت مصرعها وجرح 3 أشخاص آخرين إثر حادث سير وقع في الناحية، بسبب الجاموس السائب على الطريق".وبين، إن "سبب الحادث يعود إلى إستمرار انتشار الجاموس السائب في طرق الناحية والذي تسبب بإزهاق أرواح العديد من المواطنين".وأضاف الربيعي، أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى قضاء أبي الخصيب لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي" لافتا الى، أن "الحملات السابقة لترحيل أصحاب الجاموس من ناحية السيبة لم تجدِ نفعاً".انتهى

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