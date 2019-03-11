ذي قار: القبض على مطلوب بعدد من الجرائم

2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} ألقت قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، القبض على مطلوب بعدد من جرائم جنائية في المحافظة.

وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سيد دخيل، ألقى القبض على متهم يرمز لأسمه {أ.



ر.ع} 26 عاما يسكن قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية والمطلوب لمركزي الفداء بمدينة الناصرية والكرادي بقضاء الرفاعي بجرائم التهديد وحيازة الأسلحة وصادر بحقة حكما غيابيا بالحبس ستة أشهر".وأضاف "تم تسليم المتهم الى الجهة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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