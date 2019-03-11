2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نظم المئات من العمال والعاطلين عن العمل في ديالى، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بايقاف العمالة الاجنبية.وقال مراسل “ناس”، اليوم (11 آذار 2019)، إن “العشرات من العمال والكسبة والعاطلين عن العمل في محافظة ديالى نظموا تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة”.وأضاف، أن “المتظاهرين جاءت للمطالبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: تظاهرة للعاطلين عن العمل في ديالى للمطالبة بايقاف العمالة الاجنبية NAS | موقع ناس الرسمي.

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