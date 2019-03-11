2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن الدول العربية استأثرت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال 2014-2018، إذ زادت مبيعات الأسلحة خلال هذه الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بـ2009–2013.وقالت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم (SIPRI) إن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018، إذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحتل مرتبة متأخرة في قائمة الدول العربية الاكثر استيراداً للأسحلة NAS | موقع ناس الرسمي.

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