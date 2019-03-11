2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغدير تنشر الصور الاولية لوصول الرئيس الايراني روحاني الى بغداد

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغدير تنشر الصور الاولية لوصول الرئيس الايراني روحاني الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغدير تنشر الصور الاولية لوصول الرئيس الايراني روحاني الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).