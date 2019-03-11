العشرات يتظاهرون في كركوك للمطالبة بعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية

2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر مطلع ، إن" العشرات شاركوا في تظاهرة نظمتها نقابة عمال كركوك أمام مبنى المحافظة".وأضاف المصدر ، أن المتظاهرين طالبوا بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة من خارج البلاد، كذلك طالبوا بحقوقهم".انتهى .م ك

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