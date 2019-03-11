عشرات الاشخاص يتظاهرون امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية

2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر عشرات الأشخاص، الاثنين، أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة أجنبية.وقال مصدر، إن العشرات شاركوا في تظاهرة نظمتها نقابة عمال كركوك أمام مبنى المحافظة.وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا بتفعيل الصناعة المحلية وعدم استقدام أيادي عاملة من خارج البلاد، كذلك طالبوا بحقوقهم.

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