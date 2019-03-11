جون بولتون: تهديد تنظيم داعش سيظل قائما ، ومقاتلي التنظيم ما زالوا متناثرين في العراق وسوريا

2019/03/11 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن تهديد تنظيم داعش سيظل قائما، لافتا إلى أن مقاتلي التنظيم ما زالوا متناثرين في العراق وسوريا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بولتون مع شبكة "أيه بي سي نيوز" الأميركية، اليوم الاثنين 11 آذار 2019، مضيفا بالقول إن "تهديد داعش سيظل قائما".

ولدى سؤاله حول تصريح جنرال أميركي بأن انتهاء المعركة ضد داعش "لا يزال بعيدًا"، الذي جاء على عكس ما أعلنه الرئيس دونالد ترمب، في 6 شباط الماضي، من استعادة "100%" من الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش في سوريا، قال بولتون إن ترمب واضح تماما في حديثه عن القضاء على معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.

وأضاف أن ترمب لم يقل أبدا إن القضاء على داعش إقليميا يعني نهايته بالكامل.

وتابع مستشار الأمن القومي الأميركي: "نعلم أن هناك مقاتلين من داعش متناثرين الآن في سوريا والعراق، ونعلم أيضا ان داعش نفسه يتنامى في أنحاء أخرى من العالم".

والخميس الماضي، أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش لا يزال بعيدا.

وقال فوتيل، في كلمة أمام الكونغرس، إن مسلحي داعش لم يستسلموا بعد، ومازالوا مستعدين للعودة إلى القتال، رغم القضاء على معاقلهم في سوريا.

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