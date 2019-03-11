2019/03/11 | 10:51

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مصدر في قيادة العمليات المشتركة ينفي دخول قوات أمريكية إضافة إلى العراق

بغداد -

كلمة

نفى مصدر في قيادة العمليات المشتركة دخول اعداد اضافية من

القوات الأمريكية واستقرارها عبر الحدود المشتركة بين العراق

وسوريا.

وبين المصدر ان "الأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام المغرضة عارية

عن الصحة وتسعى إلى ادخال العراق بالصراعات الجانبية بين دول

الجوار".

وأفاد أيضاً بان "دخول وحركة القوات الأمريكية وطيران التحالف

الدولي يتم عبر التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية وتكون

مشروطة الحركة ومعلومة مسبقاً وفق لخطط عسكرية للقضاء على الفلول

الإرهابية".

وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي، ذكر أمس السبت، أن الولايات المتحدة

سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة

القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية – السورية، حسب قول

الموقع.

وأفاد الموقع بأن "القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج

وجنوب أوروبا وخاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا

وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق".

وقال إن التعزيزات الأمريكية أرسلت إلى العراق يوم الأربعاء 6 مارس

آذار، وأنها جاهزة للهجوم.

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