عمليات نينوى تشن عملية استباقية لملاحقة خلايا داعش

2019/03/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، تنفيذ عمليات استباقية لملاحقة خلايا وفلول تنظيم داعش الارهابي في عموم المحافظة.





وقال الجبوري في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قطعات الجيش العراقي المتواجدة في الموصل وبمشاركة الاجهزة الامنية، تنفذ عمليات استباقية لملاحقة خلايا وفلول تنظيم داعش الارهابي”.

وأشار الى ان “العمليات ستستمر لعدة ايام ولن يتم إعطاء اي فرصة لداعش للتحرك وتنظيم نفسه من جديد”.





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