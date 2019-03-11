كركوك.. العثور على جثة شاب عليها اثار طعنات

2019/03/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، عن العثور على جثة شاب عليها اثار طعنات الة حادة في جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” انه “تم العثور على جثة شاب مرمي قرب احد الجسور في منطقة دوميز جنوبي كركوك مساء امس”.

وتابع ان “الجثة تعود لشاب يدعى (ع , س ) وعليها اثار طعنات سكين وتم نقل الجثة الى وحدة الطب العدلي والتحقيق جاري بالقضية”.

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