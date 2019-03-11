قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف امجد راضي لمدة أربع سنوات مع حق استئناف القرار

2019/03/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، قراره بشأن عقوبة مهاجم نادي القوة الجوية، أمجد راضي لتناوله مادة محظورة خلال منافسات كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي.

وقرر الآسيوي إيقاف راضي لمدة أربع سنوات، مع حق استئناف القرار، وبالتالي فإن اللاعب لن يتمكن من اللعب حتى موسم 2022.

وكان اللاعب قد أكد في تصريحات صحفية، أنه تناول مادة منحفة وكان يجهل بأنها محظورة من قبل الاتحاد الآسيوي.

وكان الآسيوي، قد قرر ايقاف الحارس فهد طالب لمدة أربعة اشهر، حيث بإمكانه اللعب مجدداً في الثالث عشر من الشهر المقبل.

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