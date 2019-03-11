شرطة ديالى تنفذ عملية امنية في قرى أمام ويس شمال شرق المحافظة

2019/03/11 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى،اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية

امنية في قرى أمام ويس شمال شرق المحافظة.

واوضحت القيادة في بيان إن قوة أمنية مشتركة من فوج طوارئ ديالى

التاسع واللواء عشرين التابع للفرقة الخامسة وباسناد من طيران الجيش

، نفذت، عملية أمنية لمداهمة وتفتيش قرى امام ويس المحاذية لسلسلة

جبال حمرين وشملت قرى الحفاير والسدارة والمناطق القربية

منها".وأضاف البيان أن العملية تعد ضمن الخطط المعدة لملاحقة وتعقب

خلايا عصابات داعش الارهابية ومنعها من ايجاد ملاذات أمنة في هذه

المناطق".

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