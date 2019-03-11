تصديق اعترافات متهم بنقل 11 طنا من الحنطة مسروقة من وزارة التجارة

2019/03/11 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء أن "المتهم في اعترافه أمام قاضي التحقيق قام بنقل مادة الحنطة من إحدى المطاحن في بغداد إلى مكان آخر بغية بيعها بالاتفاق مع صاحب المطحنة".وأضاف البيان أن "الحنطة المسروقة والبالغة 11 طنا تعود للشركة العامة للحبوب المستوردة التابعة لوزارة التجارة وهي مخصصة للتوزيع ضمن البطاقة التموينية بعد طحنها".وتابع المتهم أن "كمينا من قبل مفرزة الأمن الوطني حال دون تسليم المادة إلى الشخص المعني"،مشيرا إلى ان"المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة444/ 11من قانون سرقة اموال الدولة".انتهى ..م ف

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