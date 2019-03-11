2019/03/11 | 11:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تقرير ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي طوزخرماتو يرحبون بهذا الاجراء الحكومي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اهالي طوزخرماتو يرحبون بهذا الاجراء الحكومي
تقارير الغدير
اهالي طوزخرماتو يرحبون بهذا الاجراء الحكومي
الاثنين 11 مارس 2019 - 11:45
اهالي طوزخرماتو يرحبون بهذا الاجراء الحكومي .
تقرير ..
هشام البيضاني
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي طوزخرماتو يرحبون بهذا الاجراء الحكومي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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