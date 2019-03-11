وزارة الداخلية: القبض على داعشي شرعي مسؤول عن قتل مدنيين اثناء عودته من تركيا

2019/03/11 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السلطات الامنية العراقية يوم الاثنين عن القاء القبض على عنصر شرعي ينتمي الى تنظيم داعش في محافظة نينوى بعد عودته الى من تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان "مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي يدعى ( إ ع خ )".

واضاف ان "المقبوض عليه كان يعمل فيما تسمى المحكمة الشرعية لداعش في ( قضاء تلعفر ) وهو المسؤول عن إصدار حكم القتل بحق أحد المواطنين الأبرياء خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل حسب إدعاء وإفادة المشتكية والدة المواطن المقتول وإفادات الشهود".

وتابع اللواء معن انه "تم القبض عليه بعد عودته من ( تركيا ) في سيطرة ( سد الموصل ) شمال مدينة الموصل".

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