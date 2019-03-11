2019/03/11 | 11:53

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عمال كربلاء يطالبون بإيقاف استيراد السلع والعمالة الأجنبية

متابعة -

كلمة

تظاهر عمال كربلاء امام اتحاد النقابات العمالية في

المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وكانت أهم المطالب في بيان التظاهرة:

1 ــ عمال العراق بناته الحقيقيون يناشدون الحكومة بتلبية مطالبهم

المشروعة وتفعيل الصناعات الوطنية.

2 ــ الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب الحكومة بحماية المنتوج

الوطني.

3ــ الطبقة العاملة العراقية تدعو الحكومة في دعم القطاعين الخاص

والمختلط والتعاوني وتفعيل دورها في دعم الصناعة الوطنية لتحجيم

البطالة.

4ــ اعادة الحياة والادامة الى مصانعنا واعادة العمال الى المصانع

والشركات هدفنا ولن نتراجع عنه أبداً.

5 ــ صناعتنا هويتنا/ شعار يرفعه عمال العراق لتحقيق الازدهار

والنمو الاقتصادي للوطن صناعتنا مطلبنا.

6 ــ البطالة آفة المجتمع/عمال العراق يطالبون بـ"الحد" من استيراد

العمالة الاجنبية

7 ــ حماية المنتوج الوطني تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة ونطالب

بإيقاف استيراد السلع المماثلة وقوتنا في النهوض في صناعتنا.

8 ــ شهداء الطبقة العاملة العراقية/ شموع انارت طريق النضال لتحقيق

المصالح العمالية.

9 ــ تثبيت عمال الاجور اليومية والعقود للعمال.

10 ــ تخفيض نسبة 50 % من الضمان الاجتماعي للعاملين المشمولين

بقانون التقاعد.

11 ــ الاسراع بتوزيع قطع اراضي المقررة للعمال حسب كتاب رئاسة

الوزراء المرقم 30092 في 25 / 9 / 2013 .

12 ــ مطالب عمال النقل في كربلاء/ مرآئب كربلاء على الارصفة نطالب

بتوفير كراجات رسمية بدلا من الساحات الاهلية اسوة بالمحافظات

الاخرى.

١٣- زيادة حصة النفط للمخابز والافران مع تخفيض أسعار الوقود.

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