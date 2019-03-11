الرئيس الايراني حسن روحاني يصل بغداد في زيارة رسمية

2019/03/11 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية في زيارة تستمر ثلاثة أيام وتأتي في ظل ضغوط أميركية على بغداد للحد من العلاقات مع طهران.

ومن المقرر ان يلتقي روحاني الرئيس العراقي برهم صالح وكبار المسؤولين العراقيين لبحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب العراقي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لروحاني إلى العراق منذ توليه الرئاسة عام الفين وثلاثة.

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