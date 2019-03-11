الرافدين يوجه فروعه باستئناف ترويج معاملات القروض للمواطنين بكافة أنواعها

2019/03/11 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف الرافدين فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض بكافة

انواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على

ان يتم استكمال وانجاز كافة الموافقات الواردة سابقا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان على الفروع ضرورة اكتشاف

الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة والقروض

التجارية التي يمكن اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل سليم ومتابعة

النشاط الائتماني لدى فروع المصرف ويتم ايقاف عمل الفرع الذي لديه

تلكؤ في التسديدات بأعداد كبيرة ولايمنح اي مخصص ائتماني مالم يتم

تصفيتها".كما حث المصرف دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم لتسديد ما

بذمتهم من ديون المصرف واسترداد حقوق المصرف المتأخرة والمترتبة

بذمة الموظفين والمواطنين المتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الأموال

لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الضرر بالمال العاموطالب البيان مؤسسات ودوائر الدولة بالالتزام بتعهداتهم الموقعة مع

المصرف واستقطاع حقوق المصرف من الأقساط من رواتب موظفيهم حسب

العقود والتعهدات وبخلاف ذلك سيتم رفع الشكوى ضدهم أمام المحاكم .

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