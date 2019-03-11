الاقتصاد التركي ينكمش 3% أسوأ من المتوقع

2019/03/11 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد التركي انكمش 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته رويترز.

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 % في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009.



وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 %.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 % مقارنة بالربع السابق.



وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 %.

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