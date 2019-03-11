مراسل الاتجاه: روحاني سيبحث مع العراقيين تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين

2019/03/11 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

قال مراسل الاتجاه إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين تعميق التعاون الاستراتيجي بين العراق وإيران خلال زيارته التي بدأها إلى بغداد اليوم الاثنين.

وقد كان وزير الخارجية محمد علي الحكيم في استقبال روحاني بمطار بغداد الدولي.

وقال مصدر إن “روحاني توجه فور وصوله الى مدينة الكاظمية لزيارة الامامين قبل استقباله الرسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، تمهيداً لزيارة روحاني التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام.

ومن المفترض أن يلتقي روحاني، نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والمرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني.

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