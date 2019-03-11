تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات متهم بنقل 11 طنا من الحنطة المسروقة

2019/03/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اليوم الاثنين، أقوال متهم أقدم على نقل مادة حنطة مسروقة تعود لوزارة التجارة بغية بيعها في السوق السوداء.وذكر

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