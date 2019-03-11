وزير سابق منتقدا البرنامج الحكومي: لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص العمل

2019/03/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

ذكر النائب عن تحالف البناء محمد السوداني، الاحد، ان البرنامج الحكومي لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص العمل، لافتاً الى ان تثبيت موظفي العقود مجرد إجراءات ترقيعية.

وقال السوداني في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" ان “الجميع ينتظر تحديد موعد للتباحث مع عبد المهدي بشأن تنفيذ البرنامج الذي لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص العمل”.

واضاف ان “خطة تثبيت موظفي العقود ليست الا إجراءات ترقيعية، واليوم فأن التربية بحاجة فورية الى بناء 10 الاف مدرسة”.

وبين ان “نسبة 10% من العراقيين يسكنون العشوائيات، وعملت على تقديم مقترح لانشاء صندوق سيادي يمول من فائض اسعار النفط”.

واكد ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري اراد ايصال رسالة بشأن تحذيره من اسقاط الحكومة، لافتاً الى ان “الحكومة تشكلت على بعض الاسس الخاطئة، ومن المتوقع تغيير بعض الوزراء”.

KKK

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