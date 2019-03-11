وزارة التخطيط:انشاء صندوقين دوليين لادارة ملف الدعم الدولي لمشاريع اعادة الاعمار

2019/03/11 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، انشاء صندوقين دوليين ائتمانيين لادارة ملف الدعم الدولي لمشاريع وبرامج التعافي واعادة الاعمار والتنمية في البلاد.

وحسب بيان لوزارة التخطيط تلقته وكالة صدى، ان ” وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس الاجتماع الاول للجنة التنفيذية للتعافي واعادة الاعمار والتنمية في العراق بحضور الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس صندوق اعادة الاعمار ووكيل وزارة المالية وممثلة بالامين العام للامم المتحدة وسفير الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي”.

واوضح الدليمي ان “صندوق التعافي واعادة اعمار العراق يعمل على تحيين فعالية التمويل المخصص لجهود اعادة الاعمار والتعافي من قبل الحكومة العراقية والشركاء الدوليين”.واضاف “ان وزارة التخطيط زودت بعثة البنك الدولي في العراق بقائمة المشاريع المقترح تتفيذها من قبل البنك الدولي”.

واشار الى ان ” الوزارة ستوقع مذكرة مع البنك الدولي تمثل اطارا قانونيا لعمل البنك في العراق”، مؤكدا ان “المشاريع التي ستنفذ من خلال الصندوقين الائتمانيين ستحظى بشفافية عالية وبإدارة مشتركة بين وزارة التخطيط والمجتمع الدولي، بالاعتماد على مرتكزات خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢”.





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