2019/03/11 | 12:06

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مقتل 46 إرهابيا في شمال سيناء واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 46 إرهابيا في شمال سيناء واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ قناة الغد.

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