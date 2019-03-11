المنتجات النفطية تدعم جمعية الصم والبكم وتجهز العتبات المقدسة بالوقود

2019/03/11 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، كاظم مسير ياسين، في إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في مقرها عن دعم الشركة لجمعية الصم والبكم بمبلغ 10 ملايين دينار لتحسين خدماتها وتوفير مستلزمات لأفرادها.

وقال مسير في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "الإجتماع المنعقد الذي تمخض عن جملة من الخطوات الإنسانية التي تقوم بها الشركة خلال الأيام القادمة".وأضاف "خصصنا 70 مليون دينار لغرض ترميم 7 مدارس في محافظة بابل أي بمعدل 10 ملايين دينار لكل مدرسة، بالإضافة الى دعم قضاء الشرقاط ببعض المستلزمات الإغاثية، وتجهيزنا لهيأة الحشد الشعبي بـ 50 إسطوانة غاز مملوءة كإهداء لهم بعد أن كان طلبها إعارة من قبل الهيأة، في حين قدمت شركتنا ٥٤ مليون دينار دعماً لنظام الأرشفة الألكترونية في مكتب المفتش العام لوزارة النفط للقيام بمهامه وواجباته المختلفة".وتابع، أن "الشركة قد إنتهجت نهجاً بإيلاء الجوانب الإنسانية والخدمية إهتماماً كبيراً لغرض تحسين واقعه على قدر الإمكان ضمن خطتها لسنة 2019".وتابع ميسر "أما فيما يخص الجانب الخدمي فتابع المدير العام بقوله "وجهنا ملاكاتنا في فرعنا بمحافظة النجف الأشرف بدعم المحافظة بـ 100 حاوية نفايات يتم توزيعها على أحياء المدينة نظراً للأهمية الدينية التي تحتلها المحافظة مما يتطلب ذلك تظافر الجهود من أجل إظهارها بأبهى حلة".في سياق متصل كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيز العتبات المقدسة بأكثر من مليوني لتر من أنواع الوقود المختلفة التي شملت [البنزين، النفط الأبيض، زيت الغاز]، وبالسعر الرسمي المدعوم وذلك من خلال هيأة التجهيز التابعة لها عبر إصدار أوامر تجهيزية خلال العام الحالي تضمنت تجهيز العتبات المقدسة في عموم المحافظات بالمشتقات النفطية اللازمة لغرض تشغيل المولدات والآليات العائدة لكل عتبة وذلك بناءً على محاضر الكشف الموقعي".وأكد مدير هيأة التجهيز في الشركة "بأن الخطة التجهيزية الموضوعة خلال عام 2019 تنص على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات ذات الطابع الخدمي والعمراني".

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