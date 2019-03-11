استثمار بغداد:نسعى لتوفير اكثر من مليون فرصة عمل

2019/03/11 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت هيئة استثمار بغداد، اليوم الاثنين، سعيها لتوفيراكثر من مليون فرصة عمل للشباب العاطلين من خلال المشاريع الاستثمارية.

و قال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن “هناك اقبال كبير للمستثمرين و اصحاب رؤوس الاموال العراقيين والاجانب لتنفيذ المشاريع في بغداد”، مبيناً أن “ذلك يحقق المبتغى الرئيسي من قانون الاستثمار بجلب الطاقات والخبرات، اضافة الى تشغيل العاطلين عن العمل”.

واوضح ان “المشاريع الاستثمارية التي اقيمت في العاصمة بغداد وفرت أكثر 60 الف فرصة عمل”, مشيرا الى “السعي لتوفير اكثر من مليون فرصة عمل تحققها المشاريع الاستثمارية بعد اكمال الشركات لمتعلقاتها المعطلة”.





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