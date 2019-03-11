تظاهرة في الديوانية تطالب بحقوق الطبقة العمالية ودعم المنتوج الوطني

2019/03/11 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الديوانية اليوم تظاهرة شارك فيها العشرات من العمال للمطالبة بحقوق الطبقة العمالية .ودعا المشاركون في التظاهرة الجهات المعنية الى العمل على دعم المنتوج المحلي و انقاذ الصناعة الوطنية وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي .كما طالبوا بالاعتماد على الايدي العاملة المحلية وتقليل الايدي العاملة الاجنبية ، من اجل الاسهام بتوفير فرص العمل للعاطلين […]

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