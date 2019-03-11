المحكمة الاتحادية ترد دعوى محافظ البصرة للطعن بقرار الترشيح لمنصب المحافظ

2019/03/11 | 12:11

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بغداد – عراق برس- 11 آذار / مارس: قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية ، الاثنين ، ان المحكمة ردت دعوى محافظ البصرة للطعن بقرار مجلس المحافظة بشأن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

ولفت المتحدث اياس الساموك ، ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لمحافظ البصرة اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس المحافظة اضافة لوظيفته”مشيرا الى ، ان “المدعي طلب من المحكمة التدخل واصدار حكم بشان اعلان مجلس محافظة البصرة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ”.

وتابع ، ان “المحكمة وجدت ان المادة ٣١/ ١١، الفقرة أ من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، اعطت للمحافظ الحق في اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا اذا اصر مجلس المحافظة على قراره، بعد ان يعترض عليه المحافظ لدى مجلس المحافظة ابتداءً وان المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان المدعى عليه لم يصدر عنه قرار بالاصرار على القرار المعترض عليه لغاية الان، وبناء عليه قررت ردت الدعوى”.



انتهى اح

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