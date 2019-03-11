تصديق إعترافات متهم بنقل 11 طنا من الحنطة المسروقة من وزارة التجارة

2019/03/11 | 12:11

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بغداد – عراق برس- 11 آذار / مارس:ذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء، الاثنين ، ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال متهم أقدم على نقل مادة حنطة مسروقة تعود الى وزارة التجارة بغية بيعها في السوق السوداء.

ولفت الى ان “المتهم في اعترافه أمام قاضي التحقيق قام بنقل مادة الحنطة من إحدى المطاحن في بغداد إلى مكان آخر بغية بيعها بالاتفاق مع صاحب المطحنة”مضيفا ، أن “الحنطة المسروقة والبالغة 11 طنا تعود للشركة العامة للحبوب المستوردة التابعة لوزارة التجارة وهي مخصصة للتوزيع ضمن البطاقة التموينية بعد طحنها”.

وبين أن “كمينا من قبل مفرزة الأمن الوطني حال من دون تسليم المادة إلى الشخص المعني”،مشيرا إلى ان”المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة444/ 11من قانون سرقة اموال الدولة”.



انتهى أح

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