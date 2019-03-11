حركة اسلامية سياسية في اقليم كوردستان تعلن افلاسها واغلاق قنواتها ومكاتبها

2019/03/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت الحركة الاسلامية الكوردستانية يوم الاثنين مؤتمرها السابع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بمشاركة 380 عضوا من الحركة.

وقال المرشد العام للحركة عرفان علي عبد العزيز في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن "الحركة الاسلامية الكوردستانية تمر بأزمة مالية سيئة".

واضاف انه "تم اغلاق جميع القنوات الاعلامية، ومكاتب الحركة في اقليم كوردستان، ولا تستطيع ان تزاول اعمالها بسبب الازمة المالية".

وشاركت الحركة في الانتخابات التشريعية على مستوى العراق واقليم كوردستان ولم تحصل على مقعد واحد فيهما.

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