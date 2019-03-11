حكومة اقليم كوردستان: الازمة المالية عطلت انجاز 200 بناية في وزارة

2019/03/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الاثنين ان الازمة المالية التي شهدها الاقليم عطل انجاز 200 بناية للوزارة.

وقال صادق في كلمة له اليوم خلال افتتاح مدرسة جديدة في اربيل ، ان "حكومة كوردستان عن انجاز 200 بناية بسبب الازمة المالية".

واضاف ان "مجلس وزراء الاقليم كان قد خصص مليار و700 مليون دولار امريكي لتلك البنايات، وقد تم انجاز 50% من معدل نسبة العمل في تلك البنايات"، مشيرا الى ان "شركة (كار) الاهلية قد تعهدت بإنجاز المتبقي من نسبة العمل في البيانات".

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