كوردستان في ذكرى اتفاقية 11 آذار:

2019/03/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة اقليم كوردستان الاثنين إن الحوار سيكون خيار الكورد الدائم وبخلافه ستحل "الكوارث" محله، وأشارت في الوقت نفسه الى أن كوردستان ستظل تحمل "رسالة التفاهم والصداقة الحقيقية" واحترام إرادة ومصالح الجميع.

جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة في الذكرى الـ49 لتوقيع اتفاقية 11 آذار بين الكورد والحكومة العراقية في مطلع سبعينيات القرن الماضي والتي تم خلالها منح حكم ذاتي للكورد.

وقال مجلس وزراء اقليم كوردستان في بيان إن اتفاقية 11 آذار تعتبر "وثيقة رسمية هامة تقر بموجبها الحكومة العراقية بالحقوق السياسية والإدارية والثقافية لشعب كوردستان والاعتراف بثورته التحررية بصفتها نضالاً عادلاً ذا رسالة وأهداف وطنية".

وأضاف أن إحياء ذكرى اتفاقية 11 آذار يُثبت أن "أي خيار آخر سوى الحوار والتفاهم والتطبيق الصادق للاتفاقيات، ستكون نتيجته كوارث وأحداث غير مرغوبة".

وجاء في البيان "كان إقليم كوردستان دائماً، وعلى مستوى العراق ومع شعوب ودول المنطقة، حامل رسالة التفاهم والحوار الحضاري والصداقة الحقيقية واحترام إرادة ومصالح كل الأطراف ونحن واثقون أن هذه الرؤية السلمية لإقليم كوردستان هي محل تقدير من قبل الجميع".

وتدهورت العلاقات بين الحكومة المركزية والكورد بعد عام من توقيع الاتفاقية.



وبعد سنوات قليلة شن النظام السابق حملات ازهقت ارواح آلاف المدنيين في ثمانينيات القرن الماضي.



وصادف اعنف تلك الهجمات في نفس الشهر الذي تم فيه توقيع اتفاقية 11 آذار.





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