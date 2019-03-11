استثمار بغداد: نسعى لتوفير اكثر من مليون فرصة عمل

2019/03/11 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة استثمار بغداد، اليوم الاثنين، سعيها لتوفيراكثر من مليون فرصة عمل للشباب العاطلين من خلال المشاريع الاستثمارية.

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