2019/03/11 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 بالمئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد التركي ينكمش أسوأ من المتوقع) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد التركي ينكمش أسوأ من المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).