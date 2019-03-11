2019/03/11 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / كهرباء ميسان : ادخال مغذي حي الصحفيين للعمل

واع / مكتب ميسان / س .ع

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان ، الاثنين، عن ادخال مغذي الصحفيين (11 ك.ف )، للعمل بعد انجاز أعماله الذي يغذي حي الصحفيين في مدينة العمارة.

وذكر بيان لمدير الفرع، جاسم راضي بريدي، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن فرعه "تمكن من أطلاق التيار الكهربائي من خلال المغذي الجديد والمنجز بنسبة (100 % ) بعد إجراءات الفحص عليه قبل إدخاله للعمل، والذي يغذي حي الصحفيين المستحدث شمال مدينة العمارة"، مشيراً إلى انه "يخرج من محطة العرضات الثانوية (33 /11 ك.ف ) وبطول (3.5 كم)".

وأضاف بريدي، أن ملاكاته "في قسم تنفيذ المشاريع وبالتعاون مع مركز خدمات العمارة الثالث أنجزت أعمال المشروع والفحص"، منوهاً إلى أن "أعمال المشروع المنجز كانت نصب (70) عمود ضغط عالي مدور مع مشبك ومد أسلاك حجم /120 ملم / بطول (11600 م ) ، قابلو /3× 150 ملم2 / بطول (500 م)، فضلاً عن نصب صندوق نهايات عدد (2) مع ربط معدات ولوازم أخرى".

ولفت إلى، أن "مدة عمل في المشروع كانت (30) يوم وبجهود ذاتية وضمن خطة الشركة العامة لعام 2018".

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