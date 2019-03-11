2019/03/11 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسان العراقي برهم صالح والايراني حسن روحاني يصلان الى قصر السلام .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح و روحاني يصلان الى قصر السلام ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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