الرئيس صالح يستقبل روحاني في قصر السلام

2019/03/11 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس الايراني حسن روحاني في قصر السلام ببغداد .وكان روحاني قد وصل الى بغداد صباح اليوم ، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي عالي المستوى .

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