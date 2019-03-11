تصديق اعترافات متهم بنقل حنطة مسروقة تعود لوزارة التجارة بغية بيعها في السوق

2019/03/11 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، الاثنين، عن تصديق أقوال متهم أقدم على نقل مادة حنطة مسروقة تعود لوزارة التجارة بغية بيعها في السوق السوداء.وذكر بيان للمحكمة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “المتهم في اعترافه أمام قاضي التحقيق قام بنقل مادة الحنطة من إحدى المطاحن في بغداد إلى مكان آخر بغية بيعها […]

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