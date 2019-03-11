2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسهم شركة "بوينغ" الأميركية بنسبة تقارب 9 بالمئة، صباح اليوم الاثنين، في أعقاب كارثة تحطم الطائرة الإثيوبية "بوينغ 737-8 ماكس" أمس الأحد.

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