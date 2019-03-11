مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على الباغوز في سوريا

2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على الباغوز بسوريا

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