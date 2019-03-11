صحيفة: ترامب يطالب الكونغرس بدفع 500 مليون دولار لاستكشاف القمر

2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطلب من الكونغرس زيادة تمويل برنامج "ناسا" في استكشاف القمر بمقدار 500 مليون دولار عام 2020.

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